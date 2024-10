NABU Albstadt: Biber und Trollblume lieben es nass

1 Hat es gerne feucht: die Trollblume. Foto: Jost Einstein/Jost Einstein

In einer Auftaktveranstaltung in der Festhalle in Ebingen geht es im Rahmen des Naturschutzes um feuchte Wiesen.









Link kopiert



Die Gruppe Albstadt des Naturschutzbundes (NABU) stellt am Montag, 28. Oktober, im Konferenzraum der Ebinger Festhalle die Projekte vor, die in der nächsten albstrom®regio“-Projektrunde mit dem „regio-Cent“ der Albstadtwerke finanziert werden sollen. In der Auftaktveranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt, geht es um primär um feuchte Wiesen: Lea Streit vom Institut für Landschaft und Umwelt in Nürtingen referiert zum Thema „Gemeinsam mit dem Biber Trollblumen und Klima schützen – Wiedervernässung Hessental in Onstmettingen“.