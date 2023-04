1 Bei den Sanierungsarbeiten an der Staigstraße hat es eine Senkung gegeben, weil es darunter einen Hohlraum gab. Foto: Fritsche

Über eine rätselhafte Absenkung an der Staigstraße, die sich an Ostern gebildet hatte, berichtete Stadtbaumeister Roland Grießhaber jüngst im Gemeinderat. Auch die Fahrbahn sei „etwas runtergegangen“. Auf der Suche nach der Ursache haben man an der Stelle gegraben und sei dabei auf eine Art Hohlraum gestoßen.

„Man konnte runde gewölbeartige Strukturen aus Gestein erkennen“, berichtete Grießhaber. Stützbalken aus Holz habe man nicht gefunden. Ein Hinweis aus der Nachbarschaft führte zu einer Erklärung, um was es sich gehandelt haben könnte: Ein Anwohner erinnerte sich an etwas, was er als Kind Ende des Krieges, wahrscheinlich im Jahr 1944, an dieser Stelle gesehen hatte: Dort habe man eine Art Beobachtungs- oder Unterstand gegraben, vielleicht gegen die damaligen Luftangriffe und Tiefflieger. Die jetzt ans Licht gekommene „Strukturen“ könnten Reste davon sein.

Dazu meldete sich Gemeinderat Hans-Jörg Heinrich zu Wort. Sein Geschäftshaus in der Hauptstraße 44 liegt unterhalb der abgerutschten Stelle an Staigstraße. Heinrich hatte schon von der Erdabsenkung am Hang gehört und sich erinnert, dass auch er eine rätselhafte „Struktur“ im Gewölbekeller seines im 19. Jahrhundert erbauten Hauses in unmittelbarer Nähe hat: „Eine Art kurzer Gang mit einem zugemauerte Bogen am Ende,genau in Luftlinie zur Stelle an der Staigstraße.“ Das könne mal ein Durchgang gewesen sein. Ein Zufall? Oder doch vielleicht ein Verbindungsgang nach oben, eine Art Fluchtweg?

Der städtische Bauhof hat inzwischen die abgesackte Stelle beziehungsweise den Hohlraum von unten heraus wieder aufgefüllt und einen sogenannter Messpegel gesetzt zur Beobachtung des Erdreichs. „Wenn es weitere Bewegung im Boden gibt, müssen wir sehen, was dann zu veranlassen ist“, erklärte Grießhaber. Gefahr für den Fahrzeuge oder Fußgänger bestehe nicht, denn wegen der Bauarbeiten ist die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die umfassenden Arbeiten zur Sanierung der Schlossberg- und Staigstraße hatten im April 2022 begonnen. Die Schlossbergstraße wird zwischen der Einmündung Staigstraße bis auf Höhe der Gebäude 17 und 38 saniert, die Staigstraße ab der Einmündung der Schenkenzeller Straße bis zur Schlossbergstraße. Nicht nur die Fahrbahnen werden erneuert, sondern auch Wasser- und Abwasserleitungen, dazu werden Breitband-Leerrohre verlegt. Gleichzeitig werden die Stützmauern saniert oder erneuert. „Wie versprochen, haben wir die Staigstraße mit dem Aufbringen der Deckschicht noch vor diesem Winter soweit fertig gemacht, dass sie für die Anwohner befahrbar ist“, berichtete Grießhaber auf Anfrage unserer Redaktion. Auch ein Teil der Mauern und Geländer sei schon saniert oder erneuert.

Bei der Schlossbergstraße sei der Abzweig nach Westen fertiggestellt. Ende Mai/Anfang Juni werde an der Schlossbergstraße weitergemacht. „Durch das Loch an der Staigstraße sind wir im Zeitplan eine Woche hinterher.“ Ziel sei es, die gesamte Baumaßnahme vor dem nächsten Winter abzuschließen. „Im Herbst kommt dann die Deckschicht auf die Fahrbahn“, versicherte Grießhaber.