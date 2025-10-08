Mysteriöser Brand: Hat ein Kind in Gechingen Feuer gelegt?

In der Nacht zum 27. September kommt es offenbar zu einer Brandstiftung in einem Wohnhaus. Zwei Menschen werden verletzt. Nun durchsucht die Polizei ein Anwesen im Kreis Böblingen.
Was geschah in der Nacht auf den 27. September? In dieser Nacht, von Freitag auf Samstag, ist es zu einem mysteriösen Brand in der Gäugemeinde gekommen. Mysteriös auch deshalb, weil offenbar kaum jemand im Ort etwas davon mitbekommen hat, und weil sich die Polizei mit Informationen zurückhielt. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Tübingen hatte das Polizeipräsidium Pforzheim mitgeteilt, und dies auch erst am 29. September, dass in besagter Nacht zwei Personen bei einem Brand in einem Wohngebäude verletzt worden seien.