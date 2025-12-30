Mysteriöse Holztafel entschlüsselt: Ein Shootingstar startet in Mühlheim am Bach

Eine Holztafel weist auf den Erbauer der historischen Orgel in der Kilianskirche hin – und auch auf dessen Beziehungsstatus.
Kürzlich tauchte im Nachlass des ehemaligen Ortsvorstehers Gottlob Stein eine zunächst rätselhafte kleine Holztafel auf. Sie schien sehr alt zu sein, trug sie doch die Jahreszahl 1740. In fein säuberlicher Handschrift ist dort ein schließlich sehr aufschlussreicher Text – und mittelbar schon auch ein wichtiges Zeugnis für die Wertigkeit der historischen Orgel in der Kilinaskirche – zu lesen.