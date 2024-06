Acht vermisste Touristen, fünf davon tot: Was ist in Griechenland los?

1 In Griechenland – hier die Akropolis in Athen – herrschen schon seit Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

In Griechenland häufen sich die Meldungen über vermisste und tödlich verunglückte Touristen. Seit Anfang Juni sind die Leichen von fünf ausländischen Urlaubern gefunden worden. Keiner von ihnen wurde Opfer eines Verbrechens. Was ist der Grund für diese rätselhafte Todesserie?









In Griechenland ist erneut ein ausländischer Tourist tot aufgefunden worden. Die Leiche eines 55-jährigen US-Bürgers wurde an einem Strand in der Nähe des alten Hafens der kleinen Insel Mathraki von einem anderem Touristen entdeckt, wie griechische Medien am Sonntag (16. Juni) berichteten. Der US-Bürger war zuletzt am Dienstag (11. Juni) gesehen worden und galt als vermisst.