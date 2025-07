Mysteriöse Flaschenpost: Die Geheimnisse im Bisinger Friedhofskreuz

1 Mit einem kleinen Gottesdienst haben Dekan Michael Knaus und Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger sowie Besucher das neue Steinkreuz auf dem Friedhof eingeweiht. Foto: Wahl Welche Geheimnisse verbirgt das Kreuz auf dem Bisinger Friedhof? Diese Frage stellte sich im Juni 2024, als ein Steinmetz eine überraschende Entdeckung machte. Das ist die Antwort.







Ein Steinmetz sollte ursprünglich eine schadhafte Stelle am Pfostament des Steinkreuzes auf dem Bisinger Friedhof ausbessern. Dabei machte er einen unvorhergesehenen Fund: Er fand ein kleines Kästchen und eine Flaschenpost. Eindringendes Wasser hat das Kästchen, in dem sich wohl eine Hostie befand, zu sehr beschädigt. Nur die Beschläge konnten erhalten werden. Das Papier in der Flasche konnte ein Restaurator dagegen noch retten. Dies erforderte sprichwörtlich Fingerspitzengefühl: Der Restaurator hat das sehr klein gefaltete und gerollte Papier geglättet und stabilisiert.