Horber rätseln, was hinter den Knallen steckt

1 Kawumm! In Horb werden derzeit öfters Detonationen gehört – in mehreren Teilorten. Doch die Ursache bleibt weiterhin ein Rätsel. Foto: © Aleksandar Nakovski – stock.adobe.com

Wumms! Es knallt überall in der Raumschaft Horb. Mysteriöse Explosionen lassen viele Bürger rätseln, was dahintersteckt.















Horb - Es ist ein Mysterium: Überall rund um Horb sind Explosionen zu hören. Egal, ob in der Kernstadt, auf dem Hohenberg, Dettingen oder Mühlen – zahlreiche Horber Bürger berichten, beispielsweise in der Facebook-Gruppe "Horber Stadtgeflüster" von lauten Explosionsgeräuschen. Doch wer oder was kann das sein?

Rathaussprecherin Inge Weber: "Der Stadt Horb liegen hierzu keine Informationen vor. Auch eine Nachfrage bei der Feuerwehr und der Polizei blieb ergebnislos."

Es sind weder Soldaten noch Jäger

Auch die Bundeswehr sagt: Wir sind es nicht. Oberstleutnant Markus Kirchenbauer vom Landeskommando Baden-Württemberg sagt: "Nach der uns vorliegenden Datenlage finden derzeit im Raum Horb und Umgebung keine militärischen Übungen oder Manöver statt, bei denen Sprengungen durchgeführt werden."

Sind es vielleicht die Jäger? Margarethe Rebholz von der Jägervereinigung Freudenstadt: "Heute am frühen Nachmittag habe ich in Dießen ebenfalls laute explosionsartige Schläge gehört. Um diese Tageszeit eher ungewöhnlich für eine Jagd. Von einer Drückjagd ist mir nichts bekannt. Sie finden eher an Wochenenden statt und die meisten sind jetzt vorbei. Ab dem 1. Februar beginnt die Schonzeit für die Rehe. Ich kann mir die ›Explosionen‹ auch nicht erklären."