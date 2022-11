MVZ von Daniel Urban in Balingen

1 Sein Ziel: den Bedarf im hausärztlichen Bereich zu decken. Daniel Urban hat das "Medicum Zollernalb MVZ" gegründet, das zum 1. Januar 2023 starten soll. Foto: Ungureanu

Die Patienten von Daniel Urban haben es vorab erfahren: Aus der bisherigen Praxis, die der Internist und Allgemeinmediziner Urban seit 2017 in Balingen betreibt, wird ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).















Link kopiert

Balingen - Was gute Teamarbeit bedeutet, hat der junge Internist und Allgemeinmediziner beim Aufbau der Corona-Schwerpunktambulanz in der Kreissporthalle erfahren. Erstmals im "großen Team" zu arbeiten, sei eine Erfahrung, von der er profitiert habe bei seiner Entscheidung, selbst zum Unternehmer zu werden.

Das Ergebnis ist das inhabergeführte "Medicum Zollernalb MVZ". Es soll, wie Urban verrät, zum 1. Januar 2023 starten: "Mehrere angestellte Ärzte werden dann unter dem Dach einer Verwaltung arbeiten", sagt er. Aber es werde kein "Ärztehaus" geben. Keinen gemeinsamen Standort. Nur gemeinsame Organisationsstrukturen. Bei der hausärztlichen Versorgung gebe es den größten Bedarf, weiß Urban. Allein im nächsten Jahr würden zwei weitere niedergelassene Hausärzte aufhören. Hier gelte es, gegenzusteuern: Überall dort, wo Hausärzte ihre Praxen aus Altersgründen schließen und keinen Nachfolger finden, sollen künftig jüngere Kollegen vom MVZ einsteigen, um den Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten – "mit geregelten Arbeitszeiten, auch in Teilzeit".

Junge Mediziner begeistern

Damit verspricht sich Urban, mehr junge Mediziner für den Hausarztberuf zu gewinnen. Zwei Drittel der Absolventen der medizinischen Fakultäten seien weiblich. Gerade sie würden – Stichwort Familienplanung – individuelle Arbeitszeiten gegenüber einem "Vollzeitjob" bevorzugen.

Was durch das MVZ geboten werde: eine zentrale Verwaltung, ein zentrales Praxismanagement, eine zentrale Terminvergabe, eine zentrale Rufnummer. So könnten die Themen besser organisiert und die Praxen gleichzeitig entlastet werden: "Die Ärzte können sich dann auf die Patientenversorgung konzentrieren."

Gute Mitarbeiterkultur

Neben der medizinischen Versorgung sei in einem modern strukturierten Unternehmen eine gute Mitarbeiterkultur ein wichtiger Aspekt: "Sie zu unterstützen, sie zu befähigen, selbstständig zu arbeiten, ihre Arbeit gemeinsam zu gestalten und zu verbessern, ist unser Ziel." Die Zufriedenheit der Mitarbeiter nennt er ein "wichtiges Thema". Ein weiterer Vorteil eines solchen MVZ, nicht zuletzt für ältere Patienten, die nicht mehr mobil sind: Die Praxen blieben vor Ort, "in der Fläche". Bedeutet, dass nicht jemand von Frommern oder Geislingen nach Balingen fahren müsse, wenn er zum Hausarzt wolle.

Keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten

Dabei betont Urban ausdrücklich: "Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu den niedergelassenen Ärzten." Ziel sei es, "den Bedarf zu decken, wo ein Arzt schließt". Fünf Allgemeinmediziner arbeiten derzeit bereits mit Daniel Urban zusammen, der seine bisherigen Praxen in der Hauffstraße und in der Neige bis auf Weiteres behalten will. Im kommenden Jahr, verrät er, werden es noch mehr.