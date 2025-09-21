MVZ-Studie abgesegnet: Damit soll die Versorgung verbessert werden

Die Machbarkeitsstudie für das neue MVZ Rheinfelden erhielt die Zustimmung im Bau- und Umweltausschuss. Der aktuelle Stand für das 20-Millionen-Euro-Projekt wurde vorgestellt.
Zur von Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt postulierten nachhaltigen Gesundheitsversorgung der Stadt soll die Eröffnung eines neuen MVZ beitragen, welches durch die Städtische Wohnbaugesellschaft mbH zwischen Römerstraße und Müßmattstraße und den Gebäuden des DRK und der Feuerwehr erbaut und danach von ihr an die Stadt vermietet werden soll. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie war Hauptthema der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom Donnerstag.