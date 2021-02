MVZ seit Monaten leer Ärzteversorgung in Horb sorgt für Zündstoff

Doch die KLF-Homepage ein Jahr später gibt die traurige Antwort: Eine Nachfolgerin oder Nachfolger wurde nicht gefunden. "Das MVZ Horb setzt sich aus den Fachrichtungen Anästhesie, Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin zusammen", heißt es zwar dort. Doch wer auf die einzelnen Praxen klickt, hat kein Erfolgserlebnis. Für Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin heißt es: "Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, leider ist unsere Praxis für Frauenheilkunde und Gynäkologie zurzeit nicht besetzt. Wir bemühen uns um eine Nachfolgeregelung. Damit Sie mit uns in Kontakt treten können, haben wir eine Rufumleitung an das MVZ Freudenstadt eingerichtet." Bei dem Punkt Anästhesie wird man auf die Sprechstunde in Freudenstadt hingewiesen.

Die Praxen des Unfallchirurgen und D-Arztes Peter Paul Olinczuk sowie des Internisten Karl Gasiorek gehören nicht zum MVZ. Die Räume sind angemietet. Darüber hinaus gibt es die Strahlentherapie der MVZ RON Baden-Baden Strahlentherapie GmbH. Eine Anfrage an die KLF zur Zukunft des MVZ Horb, die am Montagmorgen gestellt wurde, konnte bis zum Abend nicht beantwortet werden. FW-Kreisrat Wolfgang Kronenbitter nimmt auf Anfrage Stellung zum MVZ: "Dass ich nicht zufrieden bin, habe ich schon wiederholt zum Ausdruck gebracht, Das Problem ist, dass man keine Ärzte findet."

Das MVZ ist tot, es lebe das MVZ? Denn die SPD-Gemeinderatsfraktion wünscht sich nun ein MVZ in städtischer Hand. Deshalb hat Thomas Mattes nun stellvertretend für seine Gemeinderats-Fraktion einen Antrag gestellt: "Die Einrichtung eines MVZ in Horb in städtischer Trägerschaft würde die wohnortnahe medizinische Versorgung im Mittelbereich Horb stärken."

SPD fordert "neue Modelle"

Auch die SPD spricht das Programm an, dass Horber Mediziner aus Altersgründen ihre Praxen schließen und keinen Nachfolger finden. Zudem gebe es immer mehr ältere Menschen, teilweise auch ohne Auto. Daher sei es wichtig die medizinische Versorgung in Horb aufrecht zu erhalten und neue Modelle anzudenken. "Mit einem eigenen MVZ hätte die Stadt Horb mehr Einflussmöglichkeiten bei der Ansiedlung und dem längerfristigen Erhalt insbesondere von Facharztpraxen."

Gegenstand eines zu gründenden Unternehmens könnte unter Einhaltung der Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten sowie das Bestreben sein, freie Arztsitze im Mittelbereich Horb (Landkreis Freudenstadt) durch entsprechende Arbeitsplatzangebote zu belegen.

Als Standorte kommen für die SPD-Fraktion das Leuco-Areal, die ehemalige Hohenbergkaserne oder abhängig vom bisherigen MVZ des Kreises gegebenenfalls auch das ehemalige Hospital zum Heiligen Geist in Betracht. Nach dem Abbruch des Leuco-Gebäudes besteht die Chance, durch einen attraktiven modernen Neubau neue Ärztinnen und Ärzte für den Mittelbereich Horb zu gewinnen. Mit einem MVZ würde auch die Innenstadt belebt werden.

Die SPD schreibt schließlich: "Dass neue Modelle positive Effekte auf die ärztliche Versorgung von Gemeinden haben, zeigen die Beispiele der ›Hausärzte am Spritzenhaus – Regiopraxis KVBW‹ und das Medizinische Versorgungszentrum ›Ärzte am Reichenbach – MEDI-MVZ GmbH‹ in Baiersbronn. Dort gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der akademischen Lehrpraxis der Universität Heidelberg."

OB: Horber Ärzte wollen Unternehmer bleiben

Oberbürgermeister Peter Rosenberger kann den SPD-Antrag nicht nachvollziehen und kritisiert ihn sogar. "So ein Signal kann dafür sorgen, dass Ärzte wieder abspringen." Denn laut Rosenberger gibt es bereits einen "Nukleus" an vier oder fünf bereits in Horb angesiedelten Ärzten, die sich sehr für eine Ansiedlung auf dem Leuco-Areal interessieren. "Wir gehen davon aus, dass sie selbst unternehmerisch tätig sein wollen." So seien die Signale bisher gewesen. Und das sei auch so im Gemeinderat besprochen gewesen. "Deshalb überrascht mich der Antrag jetzt, aber wir können natürlich gerne darüber diskutieren." Der OB sendet allerdings gleichzeitig einen Appell an die interessierten Ärzte: "Die Stadtverwaltung ist ein vertrauensvoller Partner. Liebe Ärzte, die ihr mitmachen wollt: Es wird kein MVZ über Eure Köpfe hinweg geben."

Werde dann doch die Form eines MVZ gewünscht, sei man als Stadtverwaltung aber selbstverständlich bereit. "Da bräuchten wir aber Profis an der Seite, die uns beraten."

Auch eine neue Debatte um den Standort findet Rosenberger kontraproduktiv. "Wir haben uns ganz klar auf das Leuco-Areal festgelegt." Wenn nun wieder neu debattiert werde, würde kostbare Zeit verloren gehen. "Ich möchte nicht wieder ein paar Ehrenrunden drehen."

Und was sagt der OB zum MVZ im Krankenhaus? "Es ist kein Geheimnis, dass das MVZ im Krankenhaus nicht das war, was wir als Stadt wollten. Wir wollten an dieser Stelle ein Krankenhaus. Der Kreistag hat entschieden, dass das für Horb reicht. Man sieht, dass es nicht läuft. Denn unsere Ärzte in Horb springen ja auf dieses System nicht an. Trotzdem ist auch das MVZ der KLF ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Versorgung in der Stadt, auf den wir nicht verzichten möchten."

Ein Extra-Lob gibt es für die Strahlentherapie, die sich im Krankenhaus als Mieter angesiedelt hat. Rosenberger: "Das ist ein absoluter Gewinn. Da muss man dem Landkreis Dankeschön sagen."