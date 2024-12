1 „Auf den Stuhl“ im MVZ Rottweil können Patientinnen bald nicht mehr (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Für das Medizinische Versorgungszentrum im Nachbarkreis wurde keine Lösung in Sachen Personalmangel gefunden.









„Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie am Standort Rottweil wird aufgrund nicht nachbesetzbarer Kassenarztsitze zum 31. März 2025 geschlossen“, schreibt das Zollernalb-Klinikum in einer Mitteilung. Das Zollernalb-Klinikum ist Träger des MVZ in Rottweil, und die MVZ-Schließung ist ein Schlag für die Gesundheitsversorgung im Kreis Rottweil.