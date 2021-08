2 Vor rund 70 Zuhörern spielt der Musikverein unter freiem Himmel. Foto: Fotos: Pfister

Vereine : 70 Interessierte wollen öffentliche Probe des MV Hausen hören / Letzten Noten in der Dämmerung

Mehr als 70 Besucher wohnten der öffentlichen Probe des Musikvereins Hausen auf dem Festplatz bei.

Burladingen-Hausen. Den Auftakt machte allerdings die Jugendkapelle Oberes Killertal. Es war deren erster Auftritt mit dem neuen Dirigenten Marius Laile. Und der war durchaus gelungen.

Die 24 Kinder der Jugendkapelle, aus Hausen Starzeln und Killer, ließen unter anderem den Marsch "Countdown", "Thriller" und "Y.M.C.A." erklingen. Als Zugabe gab es den "St. Petersburg Marsch".

Nach einer kurzen Pause nahm die aktive Kapelle neben der Turnhalle unter freiem Himmel Platz. Die Unterbrechung nutzten manche Zuhörer, um sich mit Roten Würsten oder Getränken einzudecken.

Heimelige Atmosphäre

Rund 70 Besucher waren der Einladung gefolgt, hatten teilweise Gartenstühle oder Picknickdecken mitgebracht. Es herrschte eine heimelige Atmosphäre.

Das aktive Orchester unter der Leitung von Simon Riehle brachte Marschklassiker wie den "Fliegermarsch" zu Gehör, Konzertmärsche wie "Kaiserin Sissi" und "Abel Tasman", oder auch den Walzer "Fast Himmelblau". Aber auch Rock und Pop fehlten nicht im Programm, etwa "Can you feel the Love tonight" und "Welcome to the Jungle".

Zwei Höhepunkte aber waren "My Dream" mit Holger Eger und seinem Flügelhornsolo oder "Welt in Farbe", worin sich mehrere Solisten abwechselten. Zum Abschluss durften die Polkas "Wir Musikanten" und "Von Freund zu Freund" nicht fehlen. Bei letzterer waren aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der schwindenden Helligkeit die Noten schon fast nicht mehr zu lesen.