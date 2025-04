1 Der MV Harmonie beim Probenwochenende. Foto: Harmonie

Der Musikverein Harmonie Tennenbronn lädt am Samstag, 3. Mai, zum Frühjahrskonzert ein. Dabei geht es auch um einen magischen Berg, um Drachen und mehr.









Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Harmonie Tennenbronn findet am Samstag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr in der Festhalle in Tennenbronn statt.