Die Göttelfinger Musikanten laden ein zur 15. Mosthocketse. Diese steigt in der Hochdorfer Straße in Göttelfingen.

Der Musikverein „Eintracht“ Göttelfingen veranstaltet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal die stets sehr gut besuchte Göttelfinger Mosthocketse. Die Göttelfinger Musikanten freuen sich darauf, die Tore der Hochdorfer Straße 19 zu öffnen und wieder viele Gäste begrüßen zu können.

Vom 20. bis 22. Juli, also am Samstag, Sonntag und Montag bieten die Göttelfinger Musikanten wieder selbst gemachten Most und vielseitige Speisen an. Natürlich auch wieder mit dem reichhaltig belegten und garnierten Vesperrad für drei bis vier Personen.

Den süffigen Most stellt Kellermeister Raible her

Bekannt ist die Mosthocketse für ihren süffigen Most, den „Kellermeister“ Anton Raible jedes Jahr aufs Neue aus heimischem Obst herstellt. Diesen gibt es in dreierlei Ausführung, nämlich Apfel-, Birnen- und schmackhaftem Birne-Holunder-Most und vergangenes Jahr haben sich die Gäste um die 600 Liter davon schmecken lassen. Hierfür gehen Alt- und Jungmusiker im Herbst gemeinsam zum Obstauflesen auf die Streuobstwiesen rund um Göttelfingen. Beim Speisenangebot findet man neben Schälripple mit Mostkraut und gerauchten Bratwürsten auch nicht alltägliche Vesperangebote.

Melanie Deibler, Veranstaltungsvorstand des Musikvereins: „Mit Ochsenmaulsalat und A’gmachtem Backstoikäs wollen wir uns von anderen Veranstaltungen im Umkreis abheben. Es gibt Gäste, die kommen nur für diese seltenen Spezialitäten zu uns.“

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. EdelTattoo, von und mit dem Hüttenorgler Roland Epting, wird am Samstag durch den Abend führen. Der Sonntag beginnt mit Kaffee und Kuchen um 14.30 Uhr je nach Geschmack mit Kaffee- und selbst gemachten Kuchen oder dem deftigen Speisenangebot, welches dann auch am Montag ab 17 Uhr das „Handwerkervesper“ einläutet.

Die Uhrzeiten und der Veranstaltungsort

Die Uhrzeiten sind Samstag, 20. Juli, ab 17 Uhr; Sonntag, 21. Juli, ab 14.30 Uhr und Montag, 22. Juli, ab 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Scheune, Hochdorfer Straße 19 in Eutingen-Göttelfingen

Weitere Informationen unter www.mv-goettelfingen.de/mosthocketse