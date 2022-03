4 Ein großes Loch zeugt vom Abriss des Doppelhauses. An dieser Stelle soll wieder ein Mehrfamilienhaus entstehen. Foto: Kratt

VS-Schwenningen - Im Laufe des Donnerstagmorgen haben die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) die Zäune an den vier Seiten der Kreuzung entfernt und die elfmonatige Sperrung aufgehoben. An das einstige Doppelhaus, das im vergangenen April durch einen verheerenden Brand zerstört wurde, erinnert nur noch ein riesiges Loch: Es ist mittlerweile komplett abgerissen. Ein Bauzahn an der Ecke zwischen Mutzenbühl- und Bert-Brecht-Straße zäunt das Baustellen-Gelände nun ein.

Rund fünf Wochen Abrisszeit

Zuletzt ging es dann doch relativ zügig: Wie unsere Redaktion berichtet hatte, hat der Abriss der Doppelhauses vor rund fünf Wochen begonnen. Hauseigentümer Silviu Sauer hatte anfangs mit etwa drei Wochen Abrisszeit gerechnet.

Einige Herausforderungen hatte die Abrissfirma Reichert aus Gutach im Schwarzwald, die Sauer engagiert hatte, in der Zwischenzeit zu meistern: Denn für den vorderen Hausteil waren spezielle Abrissgeräte erforderlich und auch die Stromleitungen über Straße mussten erst einmal umgelegt werden.

Arbeiten an Leitungen und Bauschutt ziehen Öffnung in die Länge

Wie Madlen Falke, Pressesprecherin bei der Stadt, auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch erklärte, waren es schließlich auch eben diese Leitungen, an denen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen noch Arbeiten erledigen musste, sowie Bauschutt-Ablagerungen von der Baufirma, die eine Öffnung der Straße zuletzt in die Länge gezogen hatten.

Parksituation wird jetzt entzerrt

Und diese Öffnung war bekannterweise nicht nur im Interesse der Stadt, sondern auch vor allem die der Anwohner, die teilweise monatelang ihre Garagen nicht erreichen und die Autos als Notlösung vor den Absperrzäune parken mussten. "Wir sind froh, dass das Haus endlich abgerissen und die Straßen wieder frei sind. Das waren fast unzumutbare Zustände", äußert sich eine Anwohnerin im Gespräch mit unserer Zeitung, und ein Passant sagt: "An diesen Tag habe ich schon gar nicht mehr geglaubt."

Wie berichtet, hatte der Eigentümer die Stadt mit dem Abbruchantrag immer wieder hinhalten müssen. Zum einen, weil es Probleme mit der Versicherung gab, die nur für den Abriss einer Doppelhaushälfte aufkommen wollte. Zum anderen, weil es schwierig war, überhaupt eine Firma zu finden, sich auf diese Art des Hausabbruchs spezialisiert hat.

Neues Mehrfamilienhaus ist in Planung

Einen genauen Zeitplan für das weitere Vorgehen gibt es vonseiten des Eigentümers noch nicht. Silviu Sauer plant weiterhin, wieder ein Mehrfamilienhaus an derselben Stelle zu errichten mit einem Investitionsvolumen von zwei bis drei Millionen Euro.