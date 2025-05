Muttertag steht vor der Tür: Blumenmeer zum Muttertag – Schwenningens Floristen im Hochbetrieb

Wenn es nach den Schwenninger Blumenläden geht, wird dieser Muttertag ein farbenfrohes Fest: Von zarten Pfingstrosen bis zu leuchtenden Gerberas – die Vorbereitungen für den blumigen Ehrentag laufen auf Hochtouren. Ob frühzeitig bestellt oder spontan ausgesucht: Die Floristikgeschäfte in der Stadt bieten eine große Auswahl für jeden Geschmack – und öffnen am Sonntag sogar extra ihre Türen.

Im Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28 herrscht bereits festliche Stimmung. „Vor allem sommerliche Sträuße kaufen die Leute viel“, erzählt eine Verkäuferin zwischen bunten Blüten und kreativen Deko-Ideen. Die Läden sind gefüllt mit fertigen Sträußen in Rosa, Lila, Gelb sowie den Klassikern Rot und Weiß.

Lesen Sie auch

Im Blumenhaus Schopfer laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Foto: Emelie Baisch

Besonders beliebt: Rosen in allen Farben, Pfingstrosen und bunte Kompositionen, liebevoll verziert mit Herzchen, Schleierkraut und vielen weiteren Details. Am Muttertag selbst ist das Geschäft von 9 bis 12 Uhr geöffnet, um auch den Kurzentschlossenen einen Strauß voller Liebe zu ermöglichen.

Eine breite Auswahl

Auch im Blumen Lamprecht in der Dauchinger Straße 61 wird mit Hochdruck gearbeitet. „Viele Kunden bestellen Sträuße im Voraus, aber viele kommen auch spontan vorbei“, berichtet die Inhaberin.

Bei Blumen Lamprecht gibt es eine riesige Auswahl an Blumen. Foto: Emelie Baisch

Die Auswahl ist breit: Von Rosen über Schleierkraut, Gerberas und Pfingstrosen bis hin zu Calla, Nelken und Orchideen – es blüht in allen Ecken. Am Muttertag wird traditionell besonders viel vorbereitet, damit jede Mutter mit einem passenden Blumengruß überrascht werden kann.

Rosa, Lila, Gelb und viele mehr

In der Blumenwelt in der Kronenstraße 42, geführt von Mutlu Eren, wird ebenfalls bis spät in die Nacht gebunden, dekoriert und arrangiert. „Ich fange so ein bis zwei Tage vorher mit der Vorbereitung an – manchmal mache ich auch eine Nachtschicht“, erzählt die engagierte Floristin. Hortensien im Topf, frische Rosen in Wasser, liebevoll zusammengestellte Sträuße – hier ist alles zu finden.

In der Blumenwelt werden sogar Nachtschichten für die Vorbereitung getätigt. Foto: Emelie Baisch

Die Blumen werden mit farbenfroher Deko versehen, von Rosa über Pink und Gelb bis hin zu Orange, Weiß, Rot und Lila. Auch hier gilt: Am Sonntag ist geöffnet.

In allen drei Geschäften zeigt sich: Der Muttertag ist mehr als ein bloßer Feiertag – er ist eine Herzensangelegenheit. Wer also noch keinen Blumenstrauß hat, wird in Schwenningen garantiert fündig.