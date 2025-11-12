Muttermord in Schramberg: Wende im Mordprozess – ist der 21-Jährige nur eingeschränkt schuldfähig?

1 Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Rüdiger Mack beim Prozessauftakt. Der 21-jährige soll seine Mutter ermordet haben, so die Anklage. Foto: Behrens Überraschung im Gerichtssaal: Ein Gutachter stuft den 21-Jährigen Angeklagten aus Schramberg als nur eingeschränkt schuldfähig ein. Das Urteil soll noch heute fallen.







Im Mordprozess um den 21-jährigen Schramberger, der seine Mutter mit einem Fleischklopfer getötet haben soll, hat es am Mittwoch am Landgericht Rottweil eine überraschende Wendung gegeben. Der psychiatrische Sachverständige hält den Angeklagten für nur eingeschränkt schuldfähig. Nach seiner Einschätzung habe der junge Mann in einer „affektiven Ausnahmesituation“ gehandelt – mehrere Merkmale würden dafür sprechen.