Muttermord in Schramberg: „Ein guter Lügner“ – Ist der Angeklagte glaubwürdig?

Im Mordprozess gegen den 21-jährigen Schramberger rücken die Widersprüche des Angeklagten in den Fokus. Zeugen berichten von erfundenen Krankheiten und Lügen.
„Er ist einfach ein guter Lügner“, sagt die 57-jährige Arbeitskollegin der getöteten Mutter im Zeugenstand während des zweiten Verhandlungstags im Mordprozess gegen den 21-jährigen Schramberger, der seine Mutter mit einem Fleischklopfer getötet haben soll. Mit dieser Einschätzung ist sie an diesem Tag nicht allein: Ist der Angeklagte glaubwürdig? Mit dieser Frage wird sich das Gericht noch eingehend beschäftigen. Denn von Zeugenaussage zu Zeugenaussage wächst das Bild eines jungen Mannes, der sich in Ausreden, Widersprüchen und Halbwahrheiten verstrickte – bis sein Konstrukt aus Lügen schließlich zusammenbrach.