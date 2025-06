Muttermilchbanken im Südwesten Warum Spendermilch für Frühgeborene so wichtig sein kann Regine Warth 10.06.2025 - 00:00 Uhr 1 Milch von Müttern versorgen Frühchen mit den benötigten Nährstoffen für die körperliche Entwicklung. Foto: Muttermilch ist für extrem früh geborene Babys überlebenswichtig. Um die Versorgung zu gewährleisten, greifen Ärzte auf Muttermilchbanken zurück. Doch davon gibt es zu wenige im Land.







Martand ist ein kleiner Kämpfer: Angestrengt spreizt er seine winzigen Ärmchen und Beinchen von sich. Sie sind gerade mal so groß sind wie die Finger seiner Mutter, die ihn in seinem Brutkasten vorsichtig streichelt. Mit 650 Gramm kam der Junge Anfang April in der 24. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt im Klinikum Stuttgart auf die Welt. Eine Handvoll Leben, die es nun aufzupäppeln gilt.