Mutter vor Gericht in Rottenburg: Junge erscheint nur an zwölf Tagen in der Schule

Eine Mutter muss sich für die Verletzung der Fürsorgepflicht verantworten. Im Fokus des Falls: Der Balanceakt zwischen elterlicher Liebe und Konsequenz in der Erziehung.
Im Gerichtssaal prallen elterliche Liebe und fachärztliche Dringlichkeit aufeinander: Ein heute 15-jähriger Junge verfällt seit dem Kindergarten dem sozialen Rückzug und verweigert jede Hilfe. Während Experten einen stationären Klinikaufenthalt fordern, hält die Mutter, 36 Jahre alt, dagegen. Der Vorwurf an die Angeklagte: Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht.