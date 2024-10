Mutter und Söhne sterben: Ermittlungen zu tödlichem Unfall in Esslingen gehen weiter

1 Eine Mutter und ihre zwei kleinen Söhne starben noch an der Unfallstelle. Foto: -/SDMG/dpa

Eine Fußgängerin und ihre kleinen Söhne werden in Esslingen bei Stuttgart von einem Auto erfasst, alle drei sterben noch am Unfallort. Die Vernehmung des Fahrers soll offene Fragen klären.









Esslingen am Neckar - Die Ursache des verheerenden Unfalls in Esslingen bei Stuttgart, der eine Fußgängerin und ihre beiden Kinder das Leben kostete, ist weiterhin ungeklärt. Die Mutter und ihre Söhne im Alter von drei und sechs Jahren waren am Dienstag von einem Auto auf dem Gehweg erfasst worden. Sie starben aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 54 Jahre alte Fahrer des Autos war zuvor mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen.