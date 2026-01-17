Mutter aus Lahr erzählt: Wie sich Frühchen Liana im Offenburger Klinikum ins Leben kämpfte

Die Lahrerin Veronika Möller hat ihre Tochter am 16. August drei Monate zu früh zur Welt gebracht. Das Neugeborene musste bis Anfang Dezember im Offenburger Klinikum bleiben.
Liana schreit, sie möchte zu ihrer Mutter. Veronika Möller legt ihre Tochter auf den Arm, jetzt ist das Kind zufrieden. Dieses normale, alltägliche Szenario in der Wohnung der 29-jährigen Altenpflegerin aus Lahr war lange Zeit undenkbar: „Liana kam bereits in der 24. Schwangerschaftswoche zur Welt.“ Bei der Geburt wog das Frühchen gerade mal 545 Gramm. Zum Vergleich: „Normale“ Babys wiegen bei der Geburt durchschnittlich 3500 Gramm.