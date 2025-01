37-Jähriger tot in Trossingen aufgefunden – das ist der aktuelle Stand

1 Spurensicherung am Tatort in Trossingen – am Tag, nach dem der Getötete gefunden wurde. Foto: Daniela Schneider

In einem Haus in der Trossinger Schmutterstraße wurde ein Mann tot aufgefunden. Einen Tag später gibt die Polizei eine Pressemitteilung heraus: Man gehe von einem Tötungsdelikt aus und suche nach Hinweisen und Zeugen. Das ist der aktuelle Stand.









Am Montagmorgen gegen 5 Uhr wurde die Polizei alarmiert: Ein 37-jähriger Mann sei tot in einem Wohnhaus in der Schmutterstraße aufgefunden worden. Das Haus wurde abgeriegelt.