Mutmaßliches Gewaltdelikt: Tote Person in Pratteln gefunden

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Beatrice Ehrlich In Pratteln ist es mutmaßlich zu einem Gewaltdelikt gekommen. Wie die Polizei Baselland am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntag und Montag. Dabei sei eine Person zu Tode gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.







Link kopiert



Am Montagmorgen, kurz nach 10.30 Uhr, erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die telefonische Meldung, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Längistraße in Pratteln eine leblose Person befindet. Die genauen Umstände sind laut Polizei bisher unklar. Ein Gewaltverbrechen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter. Offen sei der genaue Tathergang.