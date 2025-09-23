Mutmaßliches Gewaltdelikt: Tote Person in Pratteln gefunden
Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Beatrice Ehrlich

In Pratteln ist es mutmaßlich zu einem Gewaltdelikt gekommen. Wie die Polizei Baselland am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntag und Montag. Dabei sei eine Person zu Tode gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, kurz nach 10.30 Uhr, erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die telefonische Meldung, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Längistraße in Pratteln eine leblose Person befindet. Die genauen Umstände sind laut Polizei bisher unklar. Ein Gewaltverbrechen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter. Offen sei der genaue Tathergang.

 

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Personen, die in der Zeit vom Sonntag, 21., bis Montag, 22. September, 10 Uhr, im Bereich der Längistraße in Pratteln ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Basel-Landschaft, unter der Telefonnummer 0041/061 553 35 35, zu melden.

 