Mutmaßlicher Täter wieder zu Hause: „Große Angst“ – Nachbarn des Brandstifters fürchten sich vor neuer Tat

Ein 13-Jähriger steht unter Verdacht, im September Feuer in einem Haus in Gechingen gelegt zu haben. Jetzt soll er zurück zu Hause sein. Die Sorge in seiner Nachbarschaft ist groß.
Ende September wurde ein Brandsatz durch den Briefkastenschlitz eines Gechinger Wohnhauses geworfen. Bei dem Feuer wurden zwei Personen verletzt. Der Verdacht richtete sich schnell gegen einen 13-Jährigen. Auch an seinem Wohnort soll der Junge bereits gezündelt haben. In der Nachbarschaft ist die Sorge groß, es könnte zu weiteren Taten kommen.