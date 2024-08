1 Ein mutmaßlicher Exhibitionist wurde gefasst. (Symbolbild) Foto: andranik123 – stock.adobe.com

Nachdem ein Mann sich mutmaßlich vor einer 18-Jährigen am Dienstag in Burladingen entblößt hat, ist nun ein Verdächtiger festgenommen worden.









Ein 60-Jähriger wurde am Mittwochvormittag in Hechingen festgenommen, berichtet die Polizei. Er soll sich am Dienstagvormittag in Burladingen gegenüber einer jungen Frau unsittlich gezeigt und sie belästigt zu haben.