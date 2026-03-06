Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft: SEK nimmt 19-Jährigen fest - Wohnungen in Lörrach und Waldshut durchsucht

Ein junger Mann aus Lörrach steht unter Verdacht, bandenmäßig mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach – führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 19-jährigen Mann wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten. In diesem Zusammenhang steht der 19-Jährige zudem in Verdacht, am 24. Februar in Lörrach einen Mann unter Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs erpresst zu haben.

Nachdem das Amtsgericht Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse sowie einen Haftbefehl erlassen hatte, wurden am Freitag, 27. Februar, unter Federführung des Kriminalkommissariats Lörrach in einer konzertierten Aktion insgesamt drei Wohnungen im Landkreis Lörrach und eine Wohnung im Landkreis Waldshut durchsucht.

In einer dieser Wohnungen erfolgte durch Spezialkräfte die Festnahme des 19-jährigen Tatverdächtigen. Bei den Durchsuchungen wurden zudem Cannabisprodukte beschlagnahmt und weitere Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen.

Der Tatverdächtige befindet sich seit dem 28. Februar in der Justizvollzugsanstalt Freiburg in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen dauern an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.