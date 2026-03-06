Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft: SEK nimmt 19-Jährigen fest - Wohnungen in Lörrach und Waldshut durchsucht

Ein junger Mann aus Lörrach steht unter Verdacht, bandenmäßig mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach – führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 19-jährigen Mann wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten. In diesem Zusammenhang steht der 19-Jährige zudem in Verdacht, am 24. Februar in Lörrach einen Mann unter Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs erpresst zu haben.