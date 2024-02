1 Die Polizei äußert sich zu dem Fund (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In der Wohnung eines Mannes im Ostalbkreis finden Polizisten 3,5 Kilogramm Marihuana, eine Reihe anderer Drogen und viele Zehntausend Euro. Die Einzelheiten.









Polizisten haben in der Wohnung eines Mannes im Ostalbkreis 3,5 Kilogramm Marihuana, eine Reihe anderer Drogen und viele Zehntausend Euro gefunden. Der mutmaßliche Drogenhändler sitze mittlerweile in U-Haft, teilte die Polizei am Freitag mit.