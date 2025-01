Mutmaßlicher Angriff in IC nach VfB-Spiel: Große Zweifel an Darstellung von Linken-Politikerin Gökay Akbulut

1 Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut geriet am Samstagabend in einem Inter City unter anderem mit VfB-Fans aneinander. Foto: IMAGO / Christian Spicker/Instagram: Gökay Akbulut

Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut hat am Wochenende behauptet, sie sei angegriffen, rassistisch beleidigt und sexuell belästigt worden. Doch es gibt erhebliche Zweifel an ihrer Darstellung.









Die Vorwürfe der Bundestagsabgeordneten wiegen schwer: Sie sei, schreibt Gökay Akbulut, am vergangenen Samstag im „überfüllten“ Intercity von „Rechtsextremisten beleidigt und angegriffen“ worden. So schrieb sie es auf der Plattform „Instagram“ – und deutschlandweit griffen Medien den Bericht der Linken-Parlamentarierin auf. In Heidelberg sei sie in den Zug gestiegen, der Mainz und Stuttgart miteinander verbindet, und dort auf Fans vom VfB Stuttgart getroffen, die sich auf dem Rückweg vom Fußballspiel in Mainz befanden.