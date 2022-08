Frau verletzt mehrere Personen in Weiden

Mutmaßliche Schwert-Attacke in Bayern

1 Nach der Tat in Weiden wurde die verdächtige Frau festgenommen. Foto: dpa/Sebastian Böhm

Am Dienstag hat eine Frau im Stadtzentrum von Weiden mehrere Menschen verletzt. Zeugen sprachen von einem schwertähnlichen Gegenstand. Die Frau wurde festgenommen.















Link kopiert

Im Stadtzentrum von Weiden hat eine Frau am Dienstag mehrere Menschen verletzt. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass die Verdächtige mehrere Personen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt habe.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau festgenommen. Zwei der Opfer, Männer im Alter von 46 und 61 Jahren, wurden in einem Krankenhaus behandelt. Einer davon konnte die Klinik bereits wieder verlassen. Den Angaben zufolge bestand in keinem Fall Lebensgefahr.

Die Polizei war am Dienstagmittag alarmiert worden. Die Angreiferin wurde durch Passanten vor Ort bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Die 65-jährige mutmaßliche Täterin aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde festgenommen und kam anschließend in Polizeigewahrsam.

Am Dienstagnachmittag lief der Polizeieinsatz noch. Den Angaben zufolge bestand aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Angaben zu den Hintergründen des Angriffs machten die Ermittler zunächst nicht.