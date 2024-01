Mutmaßliche Schleuser in Sigmarszell: Transporter mit dreizehnköpfiger Familie gestoppt

1 Die Bundespolizei hat in Sigmarszell einen Transporter mutmaßlicher Schleuser gestoppt und ein Foto aus dem Inneren des Fahrzeuges veröffentlicht. Foto: Bundespolizei

An der Grenze zwischen Österreich und Deutschland fällt ein Kleintransporter mit einer dreizehnköpfigen Familie und viel Gepäck auf. Die Bundespolizei vermutet eine Schleuser-Aktion.









Die Bundespolizei hat in Schwaben zwei mutmaßliche Schleuser und eine dreizehnköpfige Familie in einem Transporter aufgegriffen. Ein Ehepaar soll am Donnerstag versucht haben, die Familie mit elf Kindern illegal von Österreich nach Deutschland zu bringen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Das mit insgesamt 15 Personen besetzte Fahrzeug war den Angaben zufolge für neun Personen ausgelegt.