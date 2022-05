ZDF-Schwarzwaldkrimi Uschi Glas im Café am Freudenstädter Marktplatz

Die Drehstart-Meldung des ZDF zum dritten Schwarzwaldkrimi lässt auf sich warten, doch am Marktplatz wird es offensichtlich: Uschi Glas ist am Set. Am Freitag soll in Glatten gedreht werden.