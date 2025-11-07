Mutmaßliche Diebesbande: Vermisste Jugendliche aus Deutschland in Portugal gefunden

Mehr oder weniger durch Zufall kommen portugiesische Polizisten drei Minderjährigen auf die Spur, die in Deutschland als vermisst galten. Sie werden in schlechter Gesellschaft aufgegriffen.
Lissabon - Drei in Deutschland als vermisst gemeldete Jugendliche sind bei der Aushebung einer mutmaßlichen Diebesgruppe in Portugal aufgegriffen worden. Die zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ein 13-jähriger Junge waren im beliebten Urlaubsland mit Erwachsenen unterwegs, denen unter anderem Diebstähle und Drogenbesitz zur Last gelegt werden, wie die Polizeieinheit Guarda Nacional Republicana (GNR) mitteilte.