Mutmacher für Verfolger: Weiße Weste des SV Waldmössingen bekommt erste Flecken

Der SV Waldmössingen musste erstmals in dieser Runde Punkte liegen lassen. Die SG Schörzingen/Zepfenhan macht der Konkurrenz durch das Remis Mut.
Spitzenreiter SV Waldmössingen bleibt in der Kreisliga A1 zwar im elften Spiel unbesiegt, das 1:1 in Schörzingen bei herbstlichem Schmuddelwetter war aber ein Fingerzeig für die Verfolger: Die Übermannschaft der Liga ist nicht unbezwingbar. „Mit etwas Glück hätte Jonas Keller oder der eingewechselte Christian Ulmschneider für uns das 1:0 erzielen können. Dann wäre ich mal gespannt gewesen“, freute sich SG-Trainer Markus Federle am Ende über den einen Zähler.