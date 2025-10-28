Mutmacher für Verfolger: Weiße Weste des SV Waldmössingen bekommt erste Flecken

Der SV Waldmössingen musste erstmals in dieser Runde Punkte liegen lassen. Die SG Schörzingen/Zepfenhan macht der Konkurrenz durch das Remis Mut.

Spitzenreiter SV Waldmössingen bleibt in der Kreisliga A1 zwar im elften Spiel unbesiegt, das 1:1 in Schörzingen bei herbstlichem Schmuddelwetter war aber ein Fingerzeig für die Verfolger: Die Übermannschaft der Liga ist nicht unbezwingbar. „Mit etwas Glück hätte Jonas Keller oder der eingewechselte Christian Ulmschneider für uns das 1:0 erzielen können. Dann wäre ich mal gespannt gewesen“, freute sich SG-Trainer Markus Federle am Ende über den einen Zähler.

Federle, früher vier Jahre Stürmer in der Verbandsliga beim FV 08 Rottweil, hatte im Vorfeld in die Trickkiste gegriffen, wie es früher Lehrmeister Reiner Scheu tat. „Der kleine unebene Platz war für uns gut, damit Waldmössingen sein schnelles Passspiel nicht aufziehen konnte. Wir haben ihnen wenig Platz gelassen, jeder meiner Spieler ist gelaufen, hat gekämpft, gegrätscht und alles gegeben.“

„Am Ende – mit dem späten 1:1 von Simon Henle – war es natürlich noch etwas Glück, dies haben wir uns erarbeitet und sind belohnt worden. Henle ist eben ein Torjäger, der weiß wo er hinlaufen und stehen muss“, meinte Federle und wollte nicht noch eine knappe Niederlage wie gegen Boll (0:1) und Irslingen (2:3) hinnehmen. „Da waren wir schon nah an einem Punktgewinn“, hat der Aufsteiger bislang eine starke Vorrunde abgeliefert. Ein Sonderlob erhielt Ersatzkeeper Carlo Hölle: „Er hat stark und soverän gehalten, war immer auf dem Posten, was bei den Platzverhältnissen bei Schüssen wichtig wurde.“

Sieben Punkte Rückstand auf den SV Waldmössingen

Indes haben die beiden Verfolger SG Irslingen/Epfendorf und SpVgg. Bochingen (beide 24 Punkte) nach dem 2:1-Heimsieg der Schlichemtäler nun sieben Zähler Rückstand auf Waldmössingen und treffen an den kommenden beiden Wochenende auf den SVW. „Mal sehen was da geht und was wir daraus machen“, meinten SG-Trainer Axel Storz und Bochingens Stefan Schatz.

Zuvor war Storz „zufrieden mit dem Ergebnis“, während Schart haderte, „weil ich meine, ein Remis wäre gerecht gewesen, wir haben allerdings keine gute Leistung gezeigt.“ Für ihn war es ein besonderes Spiel gegen alte Irslinger Kameraden. Schatz zeigte sich jedoch sofort wieder kämpferisch: „Jetzt nutzen wir das spielfreie Wochenende und ich schaue mir den nächsten Gegner Waldmössingen gegen Irslingen/Epfendorf an.“