Mutiges Konzept geht auf: Banksy-Ausstellung in Freiburg geht in den Endspurt

Die Banksy-Ausstellung in der Messe Freiburg war für Veranstalter Marc Oßwald mit großen Risiko verbunden. Sie ist noch bis zum 31. August zu sehen.
Kunst in einer schmucklosen Messehalle? Ein Museum am Rand eines Gewerbegebiets? Ob das geht? Fragt man den Freiburger Konzertveranstalter Marc Oßwald, so geht das durchaus: Seit Ende April hat er in Halle eins der Messe Freiburg eine Werkschau mit Kopien der wichtigsten Arbeiten des anonymen britischen Straßenkünstlers Banksy gezeigt. Bis zum Ende der Ausstellung dürften zwischen 50 000 und 52 000 Menschen – jeder zehnte davon aus dem Elsass oder der Schweiz – die Ausstellung gesehen und sie somit auch zum wirtschaftlichen Erfolg für Oßwald gemacht haben.