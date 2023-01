1 Robin Ott (links) und seine Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Foto: Cools

Während landauf landab Metzgereien schließen, weil die Zeiten schwierig sind, wagt ein junger Mann in Dornhan den Schritt in die Selbstständigkeit: Robin Ott hat kürzlich seine eigene Metzgerei in Dornhan eröffnet.















Dornhan - Donnerstagnachmittag, 14.30 Uhr: Der Verkaufsraum in der Hofmetzgerei Robin Ott ist voller Kunden. Der 23-Jährige bekommt immer wieder gesagt, welch wichtigen Beitrag er zur Grundversorgung in der Stadt leistet, seit er zum Jahresstart seine Metzgerei in der Oberen Torstraße eröffnet hat.