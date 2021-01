Mutante in Freiburger Kita Anvisierte Schulöffnung im Südwesten geplatzt

Auch interessant: Mutante macht Schul- und Kita-Öffnung in BW zunichte - Was heißt das für Eltern und Kinder?

Hoogvliet hält sich dagegen zurück: Weder über den betroffenen Freiburger Stadtteil noch über die mögliche Rückverfolgung der Infektionen in Freiburg könne man derzeit etwas sagen. Klar sei aber: Einen vergleichbar "geballten Ausbruch" hätten die baden-württembergischen Gesundheitsämter noch in keiner Kindertagesstätte erlebt.

Kretschmann kündigt am Abend an, die Entscheidung über die Schul- und Kita-Öffnung nun vom Ausgang der Untersuchungen in Freiburg abhängig zu machen – und zwar "faktenbasiert und sorgfältig". "Sollte sich der Mutant schon jetzt bei uns breitmachen, müssten wir uns dieser neuen Lage stellen", erklärt der Ministerpräsident. In so einem Fall müsste die Entscheidung über die Öffnung von Grundschulen und Kindertagesstätten "neu bewertet und getroffen werden". Große Aufregung verursacht das Bekanntwerden der zahlreichen Corona-Fälle auch im Freiburger Rathaus: Zunächst sei unklar gewesen, ob eine städtische Einrichtung betroffen sei, erklärt Rathaussprecherin Martina Schickle. Man werde die Öffentlichkeit informieren, sobald man mehr wisse. OB Martin Horn (parteilos) sagt am Mittwochabend, er sei "sehr betroffen", dass die mutierte Corona-Variante in Freiburg und dort auch noch bei Kindern aufgetreten sei. Der Krisenstab der Stadt will an diesem Donnerstag das weitere Vorgehen beraten. Man werde "mit großer Aufmerksamkeit und Sorge" die Entwicklung verfolgen, verspricht Horn.

Bald wird am Mittwoch klar: Betroffen ist keine städtische Einrichtung, sondern die Kita "Immergrün" der Diakonie im Öko-Stadtteil Vauban. Am 17. Januar habe man die erste Krankmeldung eines Mitarbeiters wegen Corona bekommen, erklärt Kita-Leiter Dominik Krakutsch. Zu diesem Zeitpunkt seien etwa 50 der mehr als 100 Kita-Kinder in der Notbetreuung gewesen. Man habe eng mit dem Gesundheitsamt kooperiert und das Übergreifen des Virus von der betroffenen Kita-Gruppe auf weitere Gruppen verhindern können, berichtet Krakutsch. Innerhalb der Gruppe gelang dies aber nicht: Dort würden "aus pädagogischen Gründen" auch keine Masken getragen, sagt Krakutsch.

Sämtliche Betroffene in Quarantäne

Das zuständige Gesundheitsamt in Freiburg teilt am Mittwoch zudem mit, dass es neben den beiden Kita-Kindern in Freiburg bisher vier und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald zwei weitere Corona-Mutationsfälle gebe. Sämtliche Betroffenen aus der Kita seien in Quarantäne, die Kontakte würden nachverfolgt, erklärt Behördensprecher Matthias Fetterer.

Für die Landesregierung ist der Freiburger Fall ein Debakel größten Ausmaßes. Es sei zwar klar gewesen, dass der Ministerpräsident die Öffnung der Schulen und Kitas immer unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Corona-Pandemie angestrebt habe. Nun aber sei erst einmal vollkommen unklar, wann dies möglich sein werde, räumt Hoogvliet ein. Auf die Frage, ob Baden-Württemberg hier einen Sonderweg gehe, komme es nun nicht mehr an. Der Freiburger Fall müsse "sehr nachdenklich stimmen und untersucht werden", betont Kretschmanns Sprecher. Grund: Die mutierten Corona-Viren stünden im Verdacht, bei kleinen Kindern "leichter andocken" zu können, wissenschaftlich geklärt sei dies aber noch nicht.

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erklärt am Mittwochabend, der Fall in Freiburg sei der erste von mutierten Viren in einer Kita im Südwesten. Insgesamt seien am Mittwoch landesweit 13 weitere Fälle mit den neuen Virusvarianten bekannt geworden, sagt ein Ministeriumssprecher. Auf Bitten des Bundes haben Labore positive Covid-19-Tests gezielt auf Corona-Mutationen untersucht, antwortet am Abend ein Vertreter des Landessozialministeriums unserer Zeitung auf Nachfrage.

Weitere Nachweise mutierter Coronaviren

Am Mittwoch werden noch weitere Nachweise mutierter Coronaviren im Südwesten bekannt: in zwei Fällen im Kreis Lörrach die Variante N501Y. Um welche Mutation es sich handelt – um die sogenannte britische, die südafrikanische oder die brasilianische Variante –, wird derzeit noch untersucht. Eine Verbindung zwischen den beiden Infektionen gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Dem Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut werden fünf Proben gemeldet, bei denen Variationen des Coronavirus nachgewiesen wurden. Auch hier ist die Form der Mutation noch offen.

Wie geht es mit Kitas und Grundschulen weiter? Der baden-württembergische Städtetag hatte bereits am Vormittag erklärt, die Zeit für eine Öffnung von Kitas und Grundschulen ab Montag sei zu knapp. Grünen-Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz sagt nun: "Ich rate dazu, von einer Öffnung in der nächsten Woche abzusehen." Es könnte aber auch sein, dass man sich im Südwesten wie in Bayern an den bis zum 14. Februar vorgeschriebenen Lockdown hält.