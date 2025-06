1 Beim Gemeindebesuch von Kanzleramtsminister Thorsten Frei wird gemeinsam das Gemeindezentrum besichtigt. Foto: Vollmer Gütenbachs Bürgermeisterin Lisa Hengstler und der Minister ziehen eine positive Bilanz der Investitionen.







„In Gütenbach ist viel in Bewegung und in den vergangenen Jahren enorm viel erreicht und geleistet worden.“ Zu diesem Schluss kam Kanzleramtsminister Thorsten Frei bei seinem Besuch in der mit gut 1100 Einwohner kleinsten selbstständigen Gemeinde in seinem Wahlkreis.