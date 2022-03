1 Diesen Sonntag werden die Zeiger von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Foto: © izzzy71 – stock.adobe.com

Furtwangen - Rund 80 Uhren müssen in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eine Stunde vorgestellt werden, berichtet Museumssprecherin Eva Renz. Das erfordere etwa acht Stunden Einsatz. Schließlich seien unter den historischen Stücken Exemplare dabei, die besondere Fürsorge bräuchten. Zwar ließen sich bei vielen der tickenden Ausstellungsstücke die Zeiger einstellen. Aber eben nicht bei allen. Dann helfe nur Geduld: Die Uhr anhalten und warten, bis die "richtige Zeit" erreicht sei.

Ein oder zwei Mitarbeiter seien mit dieser besonderen Aufgabe beschäftigt. Angefangen werde in der Regel bereits am Freitagabend mit den unauffälligeren Uhren in der Ausstellung. Die große Turmuhr mit gut zwei Metern Durchmesser hinter dem Empfangstresen im Museum dürfe natürlich nicht schon vor der eigentlichen Zeitumstellung vorgestellt werden. Diese Uhr als Blickfang im Foyer werde erst kurz vor Öffnung des Museums am Sonntag auf Sommerzeit gebracht.

Prozedere steht bereits seit mehreren Jahren in der Kritik

Die Zeitumstellung steht schon seit einigen Jahren in der Kritik. Mehrheitlich wird eine Abschaffung gewünscht. Eine EU-Befragung 2018 hat laut Renz gezeigt, dass das Thema vor allem in Deutschland hohe Wellen schlägt. Hier hätten sich 3,3 Millionen an der Abstimmung zur Zeitumstellung beteiligt, in anderen europäischen Ländern sei das Interesse geringer gewesen. Wobei eine Tendenz auszumachen sei: Die östlichen Länder bevorzugten eine dauerhafte Sommerzeit, die westlichen, Richtung Sonnenuntergang gelegenen Länder die Winterzeit. Das EU-Parlament habe sich bislang nicht auf eine einheitliche Linie festlegen können, sagt Renz.

Das Uhrenmuseum hat dem Thema Zeitumstellung im Jahr 2016 eine Sonderausstellung gewidmet, zu der auch ein Begleitbuch ("Wer hat an der Uhr gedreht? Die Geschichte der Sommerzeit") erschien, das nach wie vor erhältlich ist. Hier ist auch einiges Kurioses nachzulesen. Dazu ein Absatz aus der Lektüre: "Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der deutschen Kapitulation – zumindest in Europa. Nach der Niederlage hielten die Alliierten das Zepter in der Hand. Und sie demonstrierten ihre Macht nicht nur durch die militärische Präsenz, sondern auch, wie Deutschland zuvor, durch das Drehen am Zeiger. Rasch entstand ein Zeitchaos innerhalb Deutschlands, da jede Besatzungsmacht die Zeit in ihrer Machtsphäre unabhängig bestimmte. So wurde der russische Sektor, zunächst Berlin, an die mittlere Zeit des europäischen Russlands angepasst, was dazu führte, dass die Bevölkerung dort ihre Uhr um zwei Stunden vorstellen musste. Einzelne Gebiete der sowjetischen Besatzungszone behielten jedoch die mitteleuropäische Zeit, während im britischen Sektor westeuropäische Sommerzeit herrschte." Das Zeitchaos habe erst geendet, als die vier Siegermächte noch im selben Jahr einen Kontrollrat bildeten und für Deutschland eine einheitliche Zeit festlegten.

Am 30. Oktober geht es dann wieder eine Stunde zurück

Nun darf man gespannt sein, wie lange Deutschland und Europa der Wechsel von Sommer- und Winterzeit noch erhalten bleibt. Sicher ist schon mal die Dauer der diesjährigen Saison. Am Sonntag, 30. Oktober, heißt es dann erneut Uhr-Umstellung auf Winterzeit. Das beschert dem Uhrenmuseum wieder ein arbeitsreiches Wochenende.