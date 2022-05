2 Das Badezimmer der Musterwohnung Beate zeigt: Es gibt viele Tricks und Kniffe für ein möglichst langes Verbleiben in den eigenen vier Wänden. Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar

Corona hat vielen, die sich vor Ort informieren wollten, in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht – doch jetzt öffnet die Musterwohnung "Beate" wieder.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Viele wollen es: so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben. Damit das gelingen kann, gibt die Beratungsstelle Alter und Technik des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis Informationen – und auch die Musterwohnung Beate öffnet wieder.

Bei einem Vortrag am Donnerstag, 12. Mai, um 17 Uhr informiert die Beratungsstelle Alter und Technik und gibt im Landratsamt Villingen wichtige Tipps und verrät manche Tricks für Senioren und Pflegebedürftige.

Stolperfallen sollen weichen

Gezeigt wird dabei beispielsweise, wie Stolperfallen oder Türschwellen einfach entfernt werden können. Zudem gibt es Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten oder zu praktischen Alltagshelfern und Hilfsmitteln. Wer nicht persönlich an dem Vortrag teilnehmen möchte, kann sich online über das Videokonferenzsystem Webex einwählen. Hierzu wird ein Laptop, ein Smartphone oder ein PC mit Internetverbindung benötigt.

Im Anschluss an den etwa einstündigen Vortrag beantworten Ines Adamietz und Fabienne Klausmann von der Beratungsstelle Alter & Technik Fragen der Teilnehmer. Zudem ist es möglich, persönliche Beratungstermine in der Musterwohnung "Beate" oder bei einem Hausbesuch vereinbart werden.

Wiedereröffnung der Musterwohnung

In der Musterwohnung Beate in Schwenningen starten nach langer Corona-bedingter Pause wieder die geführten Rundgänge von ehrenamtlichen Bürgern. Hier können sich alle Ratsuchenden über verschiedene Hilfsmittel und Lösungsmöglichkeiten zum altersgerechten und barrierefreien Wohnen informieren.

Die erste offene Stunde findet am Sonntag, 22. Mai, ab 14 Uhr in der Musterwohnung "Beate" in der Erzbergerstraße 28 (UG der Gewerbeschule, Zimmer C 113), 78054 Villingen-Schwenningen, statt. Derzeit ist eine Gruppengröße von maximal sieben Personen erlaubt.

Anmeldungen unter Telefon: 07721/9 13 70 74 oder unter AlterundTechnik@Lrasbk.de. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.

Zum Vormerken: die nächsten Offenen Stunden finden am Sonntag, 26. Juni sowie am Sonntag, 17. Juli statt.

Das gesamte Beratungsangebot der Beratungsstelle Alter und Technik ist im übrigen kostenlos und trägerunabhängig. Anmeldungen unter Telefon: 07721/9 13 70 74 oder per E-Mail an: AlterundTechnik@Lrasbk.de.