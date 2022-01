1 Führung in der Musterwohnung Beate während der Corona-Pandemie unter geltenden Hygieneregelungen. Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis - In der Musterwohnung Beate können, so sehr die Verantwortlichen beim Landkreis und auch die Senioren das bedauern, derzeit aufgrund der Pandemie keine geführten Rundgänge stattfinden. Geplant ist, dass die Führungen voraussichtlich wieder ab März starten und an ausgewählten Sonntagen von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Die Termine werden auf der Homepage der Beratungsstelle Alter & Technik unter www.Lrasbk.de/beratungsstelle-alter-und-technik veröffentlicht. Eine vorherige Terminvereinbarung ist dann erforderlich.

Weiterhin werden jedoch individuelle Beratungen durch die Mitarbeiter der Beratungsstelle Alter & Technik angeboten. Wer daran interessiert ist, kann sich per Mail an AlterundTechnik@lrasbk.de oder unter der Telefonnummer: 07721/9 13 70 74 melden.

In der Regel finden an ausgewählten Sonntagen über das Jahr hinweg von 14 Uhr bis 16 Uhr Führungen statt. Diese werden von ehrenamtlichen Wohnumfeld-Beratern in der Musterwohnung Beate durchgeführt.

70 Quadratmeter voller Hilfen

In der Musterwohnung Beate im Schwarzwald-Baar-Kreis können auf 70 Quadratmetern über 200 Exponate für "Barrierefreiheit", "Alltagshelfer" und "fürsorgliches Zuhause – Smart-Home" ausprobiert und erlebt werden. Interessierte Besucher können eine reale Wohnumgebung besuchen, die aus Flur, Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Schlafbereich und Badezimmer besteht. Zu sehen gibt es neben einem barrierefreien Badezimmer, die Demonstration eines mobilen und ortbaren Notrufsystems bis hin zu einem Sensorsystem, das den Herd bei großer Hitze automatisch abschaltet. Aber auch viele kleine praktische Alltagshelfer sind zu sehen.