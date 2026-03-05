Muslime in Albstadt: „Natürlich wäre mein Leben ohne Kopftuch einfacher“

Muslimische Menschen kämpfen oft gegen rassistische Vorurteile. Zehra Alkışoğlu lebt in Albstadt und weiß aus erster Hand, welche Folgen das hat.
Die Frage am Telefon kam nicht unverhofft, und doch scheint die Suche nach einer passenden Antwort zäh. Zehra Alkisoglu überlegt und wühlt in ihren Erinnerungen. Es könnte ein gutes Zeichen sein, dass sie so lange nach rassistischen Übergriffen ihrer Vergangenheit sucht. Oder waren es so viele, dass Alkisoglu damit beginnen musste, sie zu verdrängen? Die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Alkisoglu ist Informatikerin, Albstädterin und auch: Muslimin. Letzteres spielt deswegen eine Rolle, weil es in diesem Text um antimuslimischen Rassismus gehen soll – einer Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die sich gegen all jene richtet, die als Muslime wahrgenommen werden. Alkisoglu etwa trägt Kopftuch. Am Telefon findet sie dafür zwei Begriffe: „selbstbestimmte Entscheidung“ einerseits – „Outing als Muslima“ andererseits.