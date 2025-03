Der Musikverein Oberschwandorf hatte zu seinem Jahreskonzert in die Turn- und Sporthalle eingeladen. Die Musketiere begeisterten unter anderem mit einer Mischung afrikanischer Rhythmen mit europäisch-feierlicher Spiritualität.

Die Besucher im voll besetzten Saal gaben ihren ersten Applaus den freundlichen Begrüßungs- und Dankesworten der Vorsitzenden Bianca Herbstreits. In farbenfroh-festlicher Uniform, nahmen die 18 Damen und 13 Herren ihre Sitze auf der Bühne ein.

Zum ersten großen Medley gab Moderatorin Laura Keppler eine kurze Info über den Komponisten und sein interessant gestaltetes Werk „Harmonie der Blasmusik“. Auch zu jedem weiteren Stück hatte sie profunde Details zusammengetragen.

Instrumental ist der Musikverein optimal ausgestattet und in der Lage, Arrangements jeden Genres facettenreich umzusetzen. Dass alle Klangkörper haargenau bis zur kleinsten Tonfrequenz miteinander harmonieren, wurde in jedem der sehr unterschiedlichen Programmteile deutlich. Darum auch mit starkem Beifall bedacht.

Zweites Jahreskonzert von Dirigenten Wysocki

Klare Einsätze und leise Fingerzeige für klangliche Effekte kamen vom Dirigenten Marek Wysocki. Auch seinem zweiten Jahreskonzert mit den „Musketieren“ gab seine entspannte, auf den Punkt präzise Art dem Orchester die beste Basis. Wysocki (62) kann einen Lebenslauf mit viel Erfahrung im Dirigieren vorweisen. Als Diplom-Pianist schloss er in Bialystok (Polen) ab, das Studium in der Musikakademie Kattowitz absolvierte er als Magister im Fach Klavier. Er bildete sich weiter in Karlsruhe und Stuttgart (Dirigieren).

Unter seinem jetzigen Stab befinden sich sechs junge Damen, die ihren Eltern in dieser Musikgattung gerne gefolgt sind. Für dieses Jahreskonzert reihten sich auch wieder Bläser aus den Nachbarorten als Gast ein.

Im ersten Programmteil überraschte besonders das „Baba Yetu“. Die gelungene Mischung afrikanischer Rhythmen mit europäisch-feierlicher Spiritualität ergab eine neu empfundene Version des bekannten „Vater unser.“

Musikalische Erzählungen

Die „musikalischen Erzählungen“ mit Stille-Sekunden und flirrenden Lichtspielen im Dekor leiteten zur Pause und zum zweiten Repertoire des Konzerts über. Die Auswahl an hochkarätigen Bläsereinsätzen für die donnernden Akkorde, genau wie für die romantischen Töne emotionaler Szenen, bekamen durch dramatische Filmstreifen auf der Großleinwand neben der Bühne noch zusätzliche Attraktivität.

Ob Polka im Zweivierteltakt oder markige Marschrhythmen: Die Besucher ließen kräftig und lange dazu ihre Hände sprechen. Wie zu erwarten, wurden Zugaben lautstark erbeten.

Nach der zweiten bewilligten schwungvollen Melodie wurde nach weiteren musikalischen „Geschenken“ gerufen. Doch schloss sich nach diesen 120 Minuten intensiver Musik der Vorhang. Die danach geöffnete „Musketier“-Bar hielt die allermeisten Gäste noch lange vom Heimweg ab.

Ehrungen treuer Mitglieder

In den ersten Teil des Programms waren auch die Ehrungen für Mitglieds-Jubilare eingeschlossen.

Katharina Stolz (Gold für 25 Jahre aktiv dabei) Jasmin Bieler (Silber für 15 Jahre), dazu Guido Peters (Technik-Spezialist) mit Bronze-Plakette. Er ist seit fünf Jahren unentbehrlich und immer zur Stelle.

Ehrungen auf Verbandsebene: Carola Hoppe (Silber für 20 Jahre) und Jugendleiterin Rebekka Peters (Silber für 20 Jahre) sowie Notenwartin Noelia Garcia-Delgado (zehn 10 Jahre).