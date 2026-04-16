Ob Laufen, Hanteln stemmen oder Rückentraining: Fitness-Übungen sind wichtig, um den Körper in Form zu halten. Bei einer Kölner Messe wird der Body-Kult wieder schweißtreibend zelebriert.
Köln - Deutschlands Fitnessstudios boomen. Laut einer Studie des Branchenverbandes DSSV und der Beratungsgesellschaft Deloitte haben die etwa 9.600 Standorte rund 12,4 Millionen Mitglieder - das ist ein Höchstwert. "Wir sind stark wie nie, die Branche floriert", sagt DSSV-Chef Thomas Wessinghage zum Auftakt der Fitnessmesse Fibo in Köln. Doch noch immer täten Millionen Menschen zu wenig für ihre Fitness, das Marktpotenzial sei groß. Die Branchentrends im Überblick.