In den Schultes-Charts ist Ferdinand Truffner die Nummer Eins

Musikvideo-Dreh in Empfingen

2 Bürgermeister Ferdinand Truffner (Mitte) mit den beiden Gemeinderäte Andreas Seifer (links) und Achim Walter Foto: Rudi Walter

Über 6000 Mal wurde das Video auf Facebook schon angeschaut. Gedreht für den bunten Abend der Narrenzunft. Passend zum Schmodo am letzten Donnerstag veröffentlicht. Und Truffner gibt alles, um in den sozialen Medien Werbung für das 1250-jährige Ortsjubiläum zu machen.















Empfingen - Truffner schmunzelt: "Wir haben das Video am Sonntagmorgen von 9 Uhr bis 12 Uhr gedreht – also außerhalb der Arbeitszeit!" Ein 4 Minuten und 28 Sekunden langes Video, das richtig Bock auf die große Feier am ersten Juli-Wochenende macht. Nach der Ankündigung von Hitparaden-Legende Dieter-Thomas Heck legt Truffner richtig los. Nimmt sich selbst auf den Arm. Und stimmt das Feiervolk auf die große Sommerparty im Juli und September ein.

Als Aggro-Rapper "Polizistensohn" alias Jan Böhmermann, Heino, Heintje, Mike Krüger, Torfrock, Major Tom, Peter Wackel, Marcus Hinterberger und Rudi Carrell. Träumt und singt sich zum König hoch – mit dem Truffner-Schloss in Empfingen. Bis ihn die Gemeinderäte Andreas Seifer und Achim Walter zum Nicole-Song "Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund" unsanft wecken…

Das Hammer-Video: Truffner in goldener Jacke marschiert wie Rudi Carrell die (Show)-Rathaustreppe runter und schmettert: "Lass Euch überraschen, wir feiern groß das Jubiläumsjahr!" Live gesungen.

Zwischenschnitt. Truffner jetzt im Traum: "Wir stressig wird das!" Dann macht Polizistensohn klar: "Auf Bürgermeister, auf. Steh auf!"

Euro-Scheine fliegen durch die Luft

Traum: "Was das alles wieder kostet!" Schnitt in die Schinkenstraße. Truffner als Peter Wackel: "Scheiß drauf, Geburtstag ist nur einmal im Jahr." Und lässt die Euro-Scheine fliegen.

Mit Lebkuchenherz kurz den Bürgermeister-Blues (Marcus Hintermeier) aufs Parkett gelegt. Der Bürgermeister träumt weiter: "Was haben wir schon alles erreicht. Kindergarten neugebaut!" Schnitt. Truffner im Bauhof-Look: "Man nennt mich Presslufthammer-BBB Bernhard!“ Rattata-Zong, weg ist der Balkon! Traum: "Auch im IKG und auf dem Campus geht endlich was." Passend den Mike-Krüger-Klassiker intoniert: "Das ist Bodo mit dem Bagger, und er baggert noch."

Zur Umgehungsstraße passt natürlich Heino mit schwarzer Sonnenbrille im Sitzungssaal: "Weit ist der Weg ins Heimatland." Der Schultes grinst: "Werd mir das größte Haus im Flecken bauen. Da werden sie glotzen!"

Seitenhiebe in Richtung Horb und Haigerloch

Rose, Superman-Kostüm, Rose. Und Heintje: "Ich bau Dir ein Schloß." Truffner träumt weiter: "Wenn das mit der DLR noch klappt, werden Horb und Haigerloch dumm gucken. Dann bin ich der Größte, dann steig ich auf ins All!" Schnitt. Der Schultes als Major Tom ist "völlig losgelöst". Doch ehe Truffner im Traum ganz abhebt, schleichen sich die Gemeinderäte Andreas Seifer und Achim Walter rein. Mit Konfetti-Kanone und Knalltüte. Rumms. Übrigens: Die Grundidee war von Truffner, die vielen Details von Andreas "Säfti" Seifer. Der weiß ja als "Sängerknabe" des Empfinger-Fasnet-Chors (EFC), was beim Publikum rockt.

Man muss den Job nicht immer so ernst nehmen

Ein Video, das Lust auf die große Jubiläumsparty macht. Wird Ferdinand Truffner dann auch wieder auf der Bühne glänzen? Nicht nur mit seinem Blasinstrument wie beim Antenne 1 Feiertag mit The Boss Hoss vor zwei Jahren?

Truffner: "Jederzeit!" Was sagen die Schultes-Kollegen? Üben die auch schon? Empfingens Bürgermeister: "Ich habe schon einige Resonanz von Kollegen erfahren – die Messlatte liegt damit ziemlich hoch. Hitradio Antenne 1 hat das Video auch als Werbung für den Antenne-1-Feiertag am 10. September verwendet – also Bekanntheit haben wir erreicht!"

Darf ein Schultes als "Show-Star" auftreten? Truffner: "Das Video hat richtig Spaß gemacht. Ich würde es wieder tun. Man muss nicht immer den Job so ernst nehmen – mit Lachen und Selbstironie geht vieles einfacher."