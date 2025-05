Der Musikverein Empf ingen blickte vor Kurzem auf das vergangene musikalische Jahr 2024 zurück. Der Vorsitzende Sven Schneider berichtete von einem erneut arbeitsreichen aber erfolgreichen Jahr.

Rückblick Neben den zahlreichen musikalischen Terminen waren vor allem die erstmals restlos ausverkauften Theaterabende ein Grund zur Freude. Ebenfalls konnte der erste Hohenzollern Markt der Gemeinde Empfingen als voller Erfolg für den Musikverein Empfingen verbucht werden. Dank umstrukturierter Küche sowie Bestelltechnik konnten die Besuchermassen das ganze Wochenende zeitnah mit einem großen kulinarischen Angebot bedient werden, berichtete Schneider.

Viele Vorschläge der Jungmusiker

Schriftführerin Simone Lamparter konnte 66 musikalische Termine, inklusive Probenbetrieb vermelden. Ebenfalls waren wieder zahlreiche Arbeitseinsätze sowie Veranstaltungen zu bewerkstelligen.

Auch der Dirigent Carl-Michael Birk zog ein positives Fazit, wobei er sich besonders freue, dass er im vergangenen Jahr weiter mit der Kapelle zusammengewachsen sei. Ganz ausdrücklich lobte er auch die Jungmusiker des Vereins, da diese besonders engagiert seien und ihm viele Vorschläge für die Auswahl neuer Musikstücke zukommen lassen.

Jugend Jugendleiterin Pia Blöchle berichtete über den Zusammenschluss der beiden Jugendkapellen der Musikvereine Empfingen und Wiesenstetten. Der Musikverein Wiesenstetten stellte im vergangenen Sommer die Anfrage, eine gemeinsame Jugendkapelle zu gründen. Nachdem die beiden Vereine auch schon beim Theorieunterricht für die sogenannten D-Prüfungen kooperierten und um die Jugendarbeit nach der Corona-Delle weiter zu stärken, entschied sich der Empfinger Musikverein für die Kooperation mit dem Musikverein Wiesenstetten.

Gemeinsame Proben seit September 2024

So werde nun seit September des vergangenen Jahres im Empfinger Musikerheim, unter der Leitung von Dirigent Carl-Michael Birk, gemeinsam geprobt, führte Blöchle aus. Am Jahreskonzert des Musikvereins Empfingen habe das Jugendblasorchester Empfingen Wiesenstetten „ein großartiges erstes gemeinsames Konzert hingelegt“, freute sich die Jugendleiterin.

Bürgermeister Ferdinand Truffner führte aus, dass er sich besonders freue, dass die beiden Ortsteile auch musikalisch weiter zusammenwachsen und der Musikverein Empfingen neuen Ideen wie dem Hohenzollernmarkt immer offen gegenüberstehe.

Sven Schneider war am häufigsten bei den Proben

Ehrungen Den Ehrungsteil der Hauptversammlung übernahm Musikzugführer Alexander Molitor mit den Ehrungen der besten Probenbesucher sowie des besten Registers. Die jedes Jahr mit Spannung erwartete Auswertung, konnte dieses Jahr Sven Schneider als bester Probenbesucher für sich entscheiden. Das Register mit den meisten Probenbesuchen waren die Tenorhörner.

Wahlen Sven Schneider verabschiedete zum Ende der Hauptversammlung Matthias Brendle aus dem Ausschuss. Dieser stellte sich nach 18 Jahre Ausschusstätigkeit als Kassierer nicht mehr zur Wahl. Die Musiker sowie Mitglieder dankten ihrem langjährigen Kassierer mit langem Applaus und Standing Ovations. Die offizielle Verabschiedung ist am Jahreskonzert am 6. Dezember 2025 in der Täleseehalle. Sein Amt übernimmt nun Ann-Kathrin Lamparter. Zum zweiten Vorstand wurde Reiner Schindler gewählt und zur Jugendleiterin Emilia Walter.