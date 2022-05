4 Ehrungen hat es beim MV Zimmern gegeben (von links): Simon Scheible (Vorsitzender), Nico Hermes (stellvertretender Vorsitzender), Karl Edelmann vom Kreisverband, Benjamin Stutz, Karlheinz Winter, Thorsten Binder und Diana Effinger, Luzia Scheible und Sebastian Stutz (Vorsitzender). Foto: Baasner

Nach einer langen Durststrecke hat das Frühjahrskonzert des Musikvereins Zimmern unter der Burg wieder stattgefunden. Sichtlich beeindruckt von einer voll besetzten Gemeindehalle hieß Vorsitzender Simon Scheible die Konzertbesucher willkommen. Im Rahmen des Konzerts wurden auch Musiker geehrt.















Zimmern u. d. B. - Die Eröffnung übernahm die Jugendkapelle unter der Leitung von Timo Scheible. Mit den Stücken "Bravura", "The Soldier and the Princess" und "A Song of Hope" stellte sie ihr Können unter Beweis und erntete tosenden Applaus. Alina Effinger moderierte die Stücke. Nach einer Pause ertönten die Klänge des Musikvereins aus Engstlatt unter der Taktstockführung von Jürgen Schnitzler. Der Applaus der Zuhörer wurde mit dem "Fliegermarsch" belohnt. Oboistin Vivien Fritz legte die musikalischen Hintergründe der Stücke dar. Dass die Engstlatter neben hervorragender Musik auch Most produzieren, erläuterte Vorsitzender Eugen Renz. Er überreichte als Gastgeschenk die "Engstlatter Schätze" – Seccos in verschiedenen Geschmacksvariationen.

Mario Scheible dirigiert

Mario Scheible dirigierte die Zimmerner Kapelle, die "Euphoria", "Beyond the horizon", "Ross Roy" und den "Bon Jovi Rock-Mix" spielte. Infos dazu gaben Anne Hermes und Florian Mager. Auch von dieser Darbietung war das Publikum begeistert.

Die Ehrungen übernahm der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands, Karl Edelmann. Sebastian Stutz vom Vorstandsteam überreichte die Ehrungen und dankte den Geehrten für ihre Leistungen. Benjamin Stutz erhielt die Förderermedaille Bronze für langjähriges Engagement und besondere Leistung, Karlheinz Winter und Luzia Scheible wurden für 40 Jahre geehrt, Thorsten Binder und Diana Effinger für 30 Jahre.

Überwältigende Stimmung

Mit dem Stück "Die Jubelklänge" rundete der Musikverein einen gelungenen Konzertabend ab. Es war zu spüren und zu hören, wie sehr solche Veranstaltungen den Musikern und Zuhörern gefehlt haben.