Musikverein Wolfach-Halbmeil: Alles dreht sich um die Blasmusik

Beim jährlichen Sommerfest des Musikvereins Trachtenkapelle Kinzigtal und seiner Bläserjugend, das seit mehr als vier Jahrzehnten stets am letzten vollen Wochenende im August stattfindet, wird über vier Tage mit musikalischer Begleitung im vereinseigenen Zelt auf dem Festplatz in Wolfach-Halbmeil gefeiert.

Festtradition besteht schon seit mehr als 40 Jahren

Am Freitag, 23. August, findet laut einer Mitteilung des Vereins die bekannte Beach-Party statt, die mittlerweile auf die 30. Ausgabe zustrebt. DJ Yellow legt diesmal zur Unterhaltung auf. Am Samstag, 24. August, bildet wie gewohnt eine professionelle Blasmusik-Formation den Mittelpunkt des Geschehens. Diesmal übernehmen „Frank Metzger und seine jungen Böhmischen“ diese Aufgabe. Die Musiker sind erstmals in diesem Rahmen bei der Trachtenkapelle zu Gast. Die Mitglieder der Formation haben viel Erfahrung auf verschiedenen großen Bühnen der Blasmusik gesammelt.

Karten für das Konzert sind an den üblichen Vorverkaufsstellen (Tankstelle Erdmann, Sparkasse Wolfach) zu bekommen. Über die Homepage und bei jedem aktiven Musiker der Trachtenkapelle Kinzigtal sind ebenfalls noch Karten zu beziehen. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Der Konzertabend beginnt um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 25. August, lautet das Motto dann „Tag der Blasmusik“ mit drei Kapellen, die ab dem Frühschoppen aufspielen. Zum Mittagstisch spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Forbach. Danach tritt ab 14 Uhr der Musik- und Trachtenverein Reichenbach auf. Den Abschluss bildet ab 16.30 Uhr das Seniorenorchester des Blasmusikverbands Kinzigtal. Am Montag, 26. August, findet der Abschluss mit einem Handwerker-Vesper statt. Dabei gibt es ebenfalls Blasmusik zu hören, diesmal mit der Formation „Polka Verrückt“, das Ganze ab 19 Uhr.

Früher fanden solch große Feste vom Gesamtumfang wie das Sommerfest in der Umgebung gleich mehrfach statt. Mittlerweile richtet Halbmeil, wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, aber tatsächlich das größte Fest im Umkreis mit jährlicher Wiederholung aus.

Die Bedeutung des Fests

Das Fest wird komplett in Eigenregie gestemmt und stellt für den Verein einen Kraftakt dar. Durch die Einnahmen wird das Vereinsjahr finanziert, Instrumente und Trachten.