Begonnen hat die Vorgruppe der beiden Musikvereine Wellendingen und Wilflingen mit ihrem Dirigenten Niklas Roth.

Die Kinder stimmten mit „Alle Jahre wieder“, „Lasst uns froh und munter sein“, „Morgen, Kinder wird’s was geben“ sowie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ wundervoll auf die Adventszeit ein und durften selbstverständlich nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen.

Lesen Sie auch

Jugendkapelle spielt auf

Weiter ging es im zweiten Teil mit der Jugendkapelle Wellendingen-Wilflingen unter der Leitung von Marius Weiss. Die Jungmusiker zeigten einmal mehr, dass sie musikalisch auf einem sehr hohen Niveau sind und das erste Jahr mit ihrem neuen Dirigenten hervorragend genutzt haben.

Die Jugendkapelle spielt auf hohem Niveau. Foto: Verein

Für ihre abwechslungsreichen, harmonisch ausgeglichenen und rhythmisch gekonnt vorgetragenen Stücke „Checkpoint“ sowie „Zauberland“ und „From Now On“ erhielten sie sehr viel Applaus. Die mitreißende Zugabe „Viva La Vida“ setzte dem Konzertteil das I-Tüpfelchen auf.

Erinnerungen an einst

Gastkapelle war der Musikverein Königsheim unter der Leitung von Romario Morales, der bereits im Alter von fünf Jahren als Schlagzeuger beim Musikverein Wilflingen unter Leitung seines Vaters Manuel Morales mitgespielt hat.

Die Gäste aus Königsheim werden mit viel Beifall belohnt. Foto: Verein

Die Stücke der Königsheimer erinnerten die Wilflinger Musiker gerne an diese Zeit zurück: „The Glory Of Love“, „Die New York Ouverture“, „Where The Rivers Flow“ und „Montanas del Fuego“. Der Graf-Zeppelin-Marsch rundete das schön ausgewählte Programm gelungen ab, für welches die Königsheimer Musiker mit viel Beifall belohnt wurden.

Zehn Jahre mit Daniel Hirt

Der Musikverein Wilflingen übernahm den vierten Teil, der in diesem Jahr ein besonderer war, ist Dirigent Daniel Hirt doch seit zehn Jahren musikalischer Leiter der Kapelle. Aus diesem Grund durften die Musiker das Konzertprogramm selbst wählen und die für sie schönsten Stücke der Konzerte aus den vergangenen zehn Jahren aussuchen.

Mit „Olympic Fanfare and Theme“, der Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles, eröffneten sie auf feierliche Weise. „Gladiator“ bildete das Hauptstück und stellte Dirigent Daniel Hirt sowie seine Musiker nicht nur 2017, sondern auch 2024 vor manche Herausforderung während der Proben. Doch die Hürden wurden einmal mehr zusammen gemeistert.

Die Vorgruppe sammelt weitere Meriten. Foto: Verein

Es folgte „Beauty and The Beast“. „Music was my first love“ (Musik war meine erste Liebe) „and it will be my last“ (und sie wird meine letzte sein) – dieser Satz gilt sicherlich für die meisten Akteure des Abends, unter anderem definitiv für Dirigent Daniel Hirt. Der Marsch „Salemonia“, komponiert für das Salemer Schlossseefest, bildete den gelungenen Schluss dieses Konzertteils.

Wie gewohnt rundete eine Bilder-Präsentation die Stücke der Wilflinger Musikanten ab, beim letzten Marsch konnten die Besucher die schönsten Bilder der vergangenen zehn Jahre mit Dirigent Daniel Hirt betrachten. Deutlich war zu sehen, welchen Spaß alle stets gemeinsam haben.

Vorsitzender Tobias Seemann bedankte sich bei Daniel „für seinen großartigen Einsatz, sein unermüdliches Engagement und seine Motivationskünste“.

Alle singen mit

Natürlich durfte bei den Wilflinger Aktiven eine Zugabe nicht fehlen. Hier wurde der Marsch „Transalpinia“ dargeboten. Zu guter Letzt spielten die Musiker im Kerzenschein ein Adventslied, und das Publikum sang bei „Alle Jahre wieder“ mit. Rückblickend ein sehr schöner, stimmungsvoller und gekonnter Konzertabend, auf den alle Akteure stolz sein können.