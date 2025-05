Als Vorband hatten sie SangOver aus Bierlingen mitgebracht. Allerdings dies nicht mit einer kompletten Mannschaft. Nur zu dritt heizten sie dem Publikum ein. Es hat wieder viel Spaß gemacht, so ihr Resümee beim letzten Song.

Die bekannte Coverband McSunday hatte wieder ihre komplette Mannschaft - sieben Männer und eine Frau, Dagmar - mitgebracht. Stefan, der „Pressesprecher“ meinte zur Frage, wie oft sie schon in Wiesenstetten waren, „dreimal, seit es uns nicht mehr gibt“. In ihrem Repertoire haben sie 45 Songs, darunter Rock, Pop und Metall. Ihre Bandmitglieder kommen aus München, Zürich und weiter weg. Gerne kommen sie nach Wiesenstetten. Ein volles Festzelt zeigte, dass Mc Sunday zur festen Tradition des Wiesenstetter Maifestes gehört und damit auch eines der wichtigsten Zugpferde ist.

Eine ordentliche Kondition mitgebracht

Zu ihren Songs gehörte „Let me entertain you“, „Mighty Quinn“, „Walking on suns“ und anderes mehr. Als Zugaben spielten sie „It’s my life“ und „Purple Rain“. McSunday hatte eine ordentliche Kondition mitgebracht, denn ihr Auftritt, beginnend um 22 Uhr sollte bis 2 Uhr gehen.

In ihrer Homepage ist zu lesen: „Ok, beim Jubiläum sind wir dabei. Wir freuen uns 2025 das vierte Mal mit Euch abzufeiern. Eigentlich hatten wir letztes Jahr wieder Mal beschlossen, dass wir zu alt für den Scheiß sind. Aber wenn der MV Wiesenstetten 100-jähriges Jubiläum feiert, müssen wir dabei sein. Und um kostenlos an Drinks zu kommen hilft nur eins: Wir Rocken was das Zeug hält. Wir wagen es also nochmals und geben alles für Wiesenstetten.“